Boraceia: Noite de talentos da escola Edir Hellen tem recorde de público

Dia 1º de dezembro, sexta-feira, a EEI Profª Edir Helen Sgaviolli Facciolli de Boraceia realizou mais uma edição da Noite de Talentos, no Centro Cultural Nê Pereira, naquela cidade.

A noite foi marcada pela presença de grande público. Entre as atrações havia uma exposição de pinturas no hall de entrada. As telas foram realizadas por alunos, com auxílio dos professores, e teve o tema: “Meu desenho favorito de infância”.

A atividade resultou de encontros semanais do Clube Juvenil, com debate de ideias e execução de ações planejadas pelos estudantes.

O evento contou com a presença e participação da atriz e humorista Priscila Menucci, a Terezão da Praça é Nossa, acompanhada de seu produtor, o professor Lauan Silva, que atua como professor na escola Edir.

A dupla comandou três horas de espetáculo com muita alegria, sorteios e carisma. Os alunos foram protagonistas nas apresentações de danças, teatro e músicas.

A equipe de Linguagens da escola Edir, através da coordenadora pedagógica, Mariana Fávaro, agradece todos pela presença.