Boraceia faz campanha para ajudar jauenses vítimas da chuva

Funcionários, diretores, voluntários e estagiários percorreram as ruas da cidade numa operação coordenada pela Assistência Social para recolher as doações – Divulgação

Com a notícia de que cerca de 500 famílias perderam praticamente tudo o que tinham com a cheia do Rio Jaú, a população de Boraceia se uniu numa corrente do bem e arrecadou desde roupas, alimentos, produtos de higiene e limpeza para que o Fundo Social de solidariedade de Boraceia fizesse a doação.

Na segunda-feira, funcionários, diretores, voluntários e estagiários percorreram as ruas da cidade numa operação coordenada pela Assistência Social para recolher as doações. O saldo foram milhares de peças de roupas e pares de calcados e centenas de quilos de produtos entre alimentos, produtos de limpeza e higiene.

As doações foram entregues na quarta-feira, 2, no ginásio da Vila Netinho onde estão concentradas as doações. “Queremos agradecer a empresa do Rei de Vito que gentilmente nos emprestou o caminhão para transportar as doações até Jaú”, afirmou Gislaine Maria Polato Melo, Primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Arrecadação continua

Segundo a gestora da Assistência Social de Boraceia, Vânia Melo Carlini, as doações seguem as necessidades anunciadas pela Assistência Social de Jaú.

Aa ações agora vão concentrar esforços na obtenção de material de higiene pessoal, material de limpeza, alimentos, móveis, comida para pets e água

Quem quiser doar esses produtos deve entregar na sede do Fundo e Assistência Social (ao lado do Centro de Saúde) que, depois, serão encaminhados para Jaú.

Fonte: Assessoria de Imprensa