Boraceia faz bloqueio com termômetros para prevenção contra Covid-19

Caso aponte temperatura acima de 37 graus (febre) a pessoa será encaminhada para atendimento no Centro de Saúde – Divulgação

A partir de terça-feira, 24, Boraceia realiza bloqueios sanitários nos trevos de acesso ao município, das 6h às 18h. No período noturno, os bloqueios são realizados em horários e locais alternados.

Na ação, são utilizados termômetros para medição de febre de motoristas e acompanhantes. Caso aponte temperatura acima de 37 graus (febre) a pessoa será encaminhada para atendimento no Centro de Saúde da cidade.

Em caso de recusa do atendimento médico, a pessoa não terá permissão entrar na cidade. Boraceia não tem registro de casos suspeitos do novo coronavírus.

Os bloqueios serão nos seguintes pontos:

– Trevo de acesso principal da cidade (SP- 261) rodovia César Augusto Sgaviolli.

– Trevo de acesso ao Jardim Paraíso “Trevo das Indústrias” (SP- 261) rodovia César Augusto Sgaviolli.

– Embarque e desembarque da balsa Itapuí-Boraceia – Vicinal Joaquim Luiz Nunes.

Funcionamento da balsa

Em acordo com a Capitania dos Portos de Barra Bonita, o horário de funcionamento da balsa Itapuí-Boraceia deixa de ser feito de meia em meia hora para passar a ser de hora em hora.

O limite máximo de veículos por passagem passa a ser apenas de 10.

Normalmente, a recomendação é que os ocupantes desçam dos veículos. Com o decreto, a recomendação é para que condutores e passageiros permaneçam dentro dos veículos.

Entradas fechadas

A Prefeitura Municipal de Boraceia fechou as entradas consideradas alternativas ao município (posto de combustível e funilaria do Joel) deixando apenas a entrada do trevo de acesso. A medida se faz necessária por tempo indeterminado.

Fonte: G1