Boraceia doa kits de entubação para Lençóis Paulista

O prefeito Valdir de Souza Melo, Di Picapau (PSDB), recebeu na tarde desta segunda-feira (29), o vice-prefeito de Lençóis Paulista, Manoel dos Santos Silva, o Manézinho.

Ele se deslocou até Boraceia para buscar uma doação de diversos kits de sedativos, utilizados na entubação e tratamento das pessoas com Covid-19.

Ao atingir 100 mortos pela doença, o médico Norberto Pompermayer, presidente do Comitê para Enfrentamento da Covid-19 naquela cidade, expôs a situação da cidade, sem medicamento para garantir o atendimento das pessoas já internadas.

“Nós estamos vendo as pessoas agonizando, vocês vão ver isso na cidade de vocês, então se preparem porque a coisa é trash”, afirmou para uma rádio da cidade.

De acordo com o prefeito Di Picapau, “a doação vai salvar vidas, isso é o que importa, salvar vidas. Somos parceiros e vamos ajudar no que for possível”, afirmou.

O Hospital Piedade de Lençóis Paulista, ao longo dos últimos anos, tem sido parceiro da comunidade de Boraceia, sendo o destino de muitos pacientes para a realização de diversas cirurgias eletivas.