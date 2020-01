Boraceia: Começa nesta quinta-feira o recadastramento de todos os usuários do sistema de saúde

Com o cadastramento do cidadão será possível oferecer um atendimento integrado e ainda mais eficaz

A Diretoria de Saúde de Boraceia dará início nesta quinta-feira, 09, ao recadastramento de todos os usuários do sistema no município.A ação faz parte do projeto de informatização do atendimento.

A diretora de Saúde, Maria Helena Scipioni, solicita que os usuários do sistema de saúde se dirijam ao Centro de Saúde para realizarem o cadastro.

É necessários ter em mãos os seguintes documentos: CPF. RG, título de eleitor, Comprovante de Endereço, Certidão de Nascimento ou Casamento.Com o cadastramento do cidadão será possível oferecer um atendimento integrado e ainda mais eficaz.

A modificação visa melhorar o gerenciamento de dados e, futuramente, comporá o prontuário eletrônico do Município, por meio do qual em qualquer unidade de saúde de Boraceia, o prontuário do munícipe será acessado.

