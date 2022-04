Boraceia: Câmeras flagram ação de bandidos armados em farmácia

A ação durou menos que 40 segundos na tarde desta terça-feira, 27, em Boraceia. O circuito de filmagem interna do estabelecimento registrou toda ação do bandido que invadiu a farmácia armado e com um capacete.

De acordo com a atendente que teve a arma apontada para sua cabeça durante toda ação, o bandido chegou em uma moto preta, (tipo XRE) enquanto um dos assaltantes entrou na farmácia segundo bandido ficou na moto aguardando do lado de fora.

Com a arma em punho o ladrão anunciou o assalto e obrigou a atendente a abrir o caixa, levando dinheiro (notas de pequeno valor e até as moedas. Colocou o dinheiro numa sacola e fugiu a todo tempo avisa do que poderia atirar se tivesse reação.

De acordo com informações preliminares, foram levados cerca de R$ 600,00 do caixa da farmácia. assim que os bandidos deixaram o local a Polícia Militar foi acionada e começou a busca por suspeitos.

“Foi tudo muito rápido e assustador, estou tremendo, assutada”, relatou a atendente. Imagens de monitoramento da vizinha também serão solicitadas para ajudar a polícia na identificação dos autores.

EM UM MÊS

Este é o segundo assalto a mão armada que acontece no município em menos de 30 dias. Recentemente uma mulher foi assaltada, perdeu bolsa, documentos celulares e cerca de R$ 5 mil reais que pertenciam a empresa em que ela trabalha. Na ocasião, os bandidos efetuaram um disparo e fugiram. Até agora ninguém foi identificado.

Texto e fotos: Mais Notícias