Boraceia alerta sobre golpes contra idosos

Orientação é que não sejam feitos depósitos – Ilustrativa

A prefeitura de Boraceia publicou em seus canais digitais um alerta sobre golpes que estão ocorrendo na cidade.

A administração municipal recebeu diversas comunicações de tentativas de golpe em idosos pelo telefone na terça-feira (13).

Do outro lado da linha, a pessoa avisa que está com um familiar e passa o número da conta para que vítima transfira ou deposite certa quantia em dinheiro. E segue com ameaças à suposta vítima.

“Eram quase 11 horas, o telefone tocou e falaram que se eu não depositasse R$ 1.000,00 naquela conta, em meia hora, iriam matar meu filho. Entrei em desespero”, contou uma idosa que quase caiu no golpe.

Outro golpe comum é o do mototaxista que se apresenta com enviado de um filho ou parente para passar o cartão do idoso e fazer uma transferência, com a justificativa de que ele está precisando do dinheiro.

Conforme a prefeitura de Boraceia, a Polícia Militar (PM) alerta para que os familiares conversem com os idosos, orientando que se trata de um golpe, para que não façam nenhum depósito ou transferência em nenhuma circunstância.