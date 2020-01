Bocaina: Polícia Civil investiga desaparecimento de um taxista

Antônio Moura foi visto pela última vez na noite do último dia 21 – Divulgação

A Polícia Civil de Bocaina está em busca de informações que possam levar à localização do taxista Antônio Moura, 63 anos. Ele está desaparecido desde a noite da última terça-feira, 21, e familiares e amigos já iniciaram campanha nas redes sociais para tentar encontrá-lo.

O taxista foi visto pela última vez, por volta das 20h10, abastecendo seu carro – Hyundai HB20 preto, placas de Bocaina – em um posto de combustível da cidade. Ele usava calça jeans, camisa polo preta e boné preto.

Desde então, não fez mais contato com a família. Na noite desta quarta-feira , 22, o irmão de Antônio procurou a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú para comunicar o desaparecimento dele.

Luminoso

Em entrevista à Bariri Rádio Clube, o delegado Gustavo Alonso Garmes, que cuida do caso, confirmou que investiga se uma placa luminosa de táxi caída ao chão de uma estrada que dá acesso ao município de Boa Esperança do Sul/SP, pertence ao taxista desaparecido.

De acordo com matéria publicada pela emissora em redes sociais, a autoridade policial afirmou que há fortes indícios de que o objeto seja do taxista Antônio Moura. Ainda teria comentado que, mesmo diante do tempo transcorrido desde o desaparecimento do homem, a polícia trabalha com a hipótese de que o taxista esteja vivo.

Segundo Garmes, um inquérito já foi instaurado para apurar o caso. Quem tiver informações sobre o taxista pode entrar em contato com a delegacia de Bocaina pelo (14) 3666-1133.

Fonte: JCNet e Bariri Rádio Clube