Bia Doria participa de evento em Boraceia na quinta-feira

A Associação dos Municípios do Centro do Estado de São Paulo (Amcesp) realizará evento em Boraceia na quinta-feira (17) em comemoração aos 25 anos da entidade. A atividade tem início às 10h no Centro Cultural Nê Pereira, 190.

Na ocasião, estará no município Bia Doria, esposa do governador João Doria (PSDB) e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp).

Ela irá falar a respeito dos programas disponíveis aos municípios dentro do Fussesp.

Bia receberá uma placa de “Primeira-Dama de Honra” da Amcesp. O evento contará também com a presença da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, que irá tratar dos programas e ações disponíveis na pasta que coordena.

O prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Melo (PSDB), Di Picapau, ressalta que representantes de 40 municípios da região devem participar do encontro, entre primeiras-damas e presidentes de fundo social dos municípios.

Segundo ele, a ideia de realizar o evento é porque março é considerado o mês da mulher – o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. “Nosso objetivo é aproximar mais as mulheres dos prefeitos da vida pública”, comenta Melo.

Ele é o atual vice-presidente da Amcesp. A associação tem como presidente o prefeito de Igaraçu, Ricardo Verpa da Costa Silva.

Da Redação