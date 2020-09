Bauru vai receber unidade do Programa SP+Perto

Nos próximos meses, o município de Bauru deve receber unidade pioneira do programa estadual Canal Direto SP + Perto. A informação é da Secretaria de Desenvolvimento Regional do governo do Estado de São Paulo.

A primeira sede do programa integrará diversos órgãos do Governo do Estado, oferecendo “padrão Poupatempo” de qualidade e rapidez para os serviços públicos disponíveis às autoridades municipais, ao empreendedor, ao produtor e à população em geral.

Os serviços estão relacionados a seis setores da gestão: habitação, saneamento, licenças ambientais, transportes, procon-SP e justiça.

A unidade está em seu sétimo mês de obras e atingiu 75% de conclusão das intervenções. O prédio encontra-se em fase de acabamento, pintura, término de instalação de vidros, forros e luminárias. A conclusão está prevista para dezembro de 2020. As adequações finais serão a instalação de divisórias, mobiliário, equipamentos e comunicação visual.

O programa visa aproximar os municípios paulistas do Executivo estadual, trazendo dinamismo às ações coordenadas com as prefeituras, munícipes, entidades sociais e empreendedores.

Os investimentos no equipamento somam cerca de R$ 11 milhões para garantir maior eficiência no atendimento e nos serviços prestados.

O Secretário Marco Vinholi, responsável pela pasta de Desenvolvimento Regional, acredita em uma economia próxima de R$ 90 milhões ao ano para os cofres públicos com a unificação de secretarias e serviços.

A unidade do SP+Perto de Bauru abrigará cerca de 240 servidores de 11 secretarias estaduais.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Diretoria de Desenvolvimento Regional