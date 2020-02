Bauru: Unimed esclarece atendimento a paciente com possível suspeita de coronavírus

A respeito de informações que circularam na noite desta segunda-feira, 03, em redes sociais sobre uma pessoa vinda da China e que teria ido ao Hospital da Unimed em Bauru com sintomas de coronavírus, a cooperativa médica enviou nota oficial.

Nota oficial

“O Hospital Unimed Bauru, visando afastar equívocos e desencontros de informações, esclarece que houve atendimento nesta data de um paciente que há 14 dias retornou da China, agora apresentando quadro gripal. Todos os protocolos da OMS/MS foram seguidos, inclusive obrigações de caráter epidemiológico e, em cumprimento a tais protocolos e diante do quadro clínico do paciente, no momento não há confirmação diagnóstica. Desta forma, não houve indicação médica, de acordo com a OMS, para internação hospitalar.”

Fonte: JCNET

Foto: Divulgação