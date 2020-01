Bauru: Nações Unidas vira rio e veículos são arrastados na chuva forte

Mais uma vez, a avenida Nações Unidas, em Bauru, transformou-se em rio por conta de uma chuva forte, registrada no final da manhã desta quinta-feira, 30. Em outros pontos da cidade, a correnteza deixou motoristas presos em veículos e também arrastou carros. O cruzamento da avenida Nações Unidas com a rua Inconfidência ficou interditada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar uma idosa que dirigia um veículo pela quadra 1 da rua Capitão Gomes Duarte, na Vila Santa Clara, região do Altos da Cidade. Outra mulher passou pelo mesmo problema na quadra 21 da rua Joaquim da Silva Martha, na região Central. Os danos foram apenas materiais, segundo informou a Polícia Militar (PM) e os bombeiros.

Já na quadra 4 da avenida Octávio Pinheiro Brisolla um automóvel foi arrastado pela força das águas e foi parar sobre a calçada. Por conta do risco, vários pontos da cidade via foram interditados, o que atrapalhou o tráfego em momento de grande fluxo de veículos.

Profissionais do Grupo de Orientações de Trânsito (GOT), da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) impediram o trânsito, por exemplo, no cruzamento da Nações com a avenida Rodrigues Alves, no sentido bairro-Centro.

De acordo com o IPMet, chuvas fortes acompanhadas de descargas ainda estão previstas para a cidade nesta quinta. Até agora, já foram registrados 17,3 milímetros de água. A temperatura mínima foi de 20º C e a máxima é de 30ºC.

Fonte: JCNET

Motoristas precisam redobrar a atenção, pois novas pancadas podem ocorrer

Foto: Divulgação