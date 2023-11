Bariri / Boraceia: Comércio terá horários especiais de funcionamento em dezembro

O comércio dos municípios de Bariri e de Boraceia terá horários especiais de funcionamento no mês que vem.

Recentemente, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaú e o Sindicato do Comércio Varejista de Jaú celebraram a convenção coletiva do trabalho para a abertura e encerramento das atividades em dezembro.

As lojas abrirão as portas às 9h e atenderão até as 18h (horário normal) nos dias 1º, 4 a 8 e 26 a 29 de dezembro.

Os estabelecimentos funcionarão até as 22h entre os dias 11 e 15 e entre os dias 18 e 22 de dezembro. Nos sábados (2, 9, 16, 23 e 30) o horário é das 9h às 17h.

Pela convenção coletiva, nos domingos (3, 10, 17, 24 – véspera de Natal – e 31 – véspera de ano-novo) as lojas estarão fechadas.