Artista da Praça é Nossa se apresenta em Boracéia

Dia 1º de dezembro, sexta-feira, a atriz e humorista Priscila Menucci se apresenta em Boraceia, no Centro Cultural Nê Pereira, durante a Noite de Talentos da Escola Profª Edir Hellen Sgavioli Faciolli.

O evento terá início às 19h e será aberto à comunidade, com a participação dos alunos e professores. No roteiro de apresentações, está previsto o show da artista.

Priscila ficou famosa por participar do elenco da novela “Cúmplices de um Resgate”, interpretando a personagem Alegra. Agora se senta no banco mais famoso da tv, no programa “A Praça é Nossa”, no qual interpreta a personagem Terezão.

Esta é a segunda vez que ela vem para a cidade de Boracéia. Em 2022, ela marcou presença na festa junina da mesma escola.

A artista vem realizar ação social ao lado de Lauan Silva, que é professor da escola e produtor da artista. Lauan atuou com a artista em espetáculos circenses e muitas apresentações pelo Brasil.

A organização da Noite de Talentos está por conta da equipe de Linguagens da Escola Edir, tendo como responsável a coordenadora pedagógica Mariana Favaro, com a colaboração de equipe gestora e professores.

Colaborou: Lauan Silva