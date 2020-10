Área entre Bariri e Ibitinga sofre há dias com incêndio

Área rural que fica entre os municípios de Ibitinga, Bariri e Itaju vem sofrendo desde a quinta-feira, 1º, com as queimadas.

Mesmo com grande esforço das brigadas de incêndios das usinas da região, do efetivo do Corpo de Bombeiros de Bariri e da prefeitura de Ibitinga, o fogo assola a vegetação.

Grande área de vegetação de área de preservação já foi atingida, e chegou ao lado do rio, que fica no município de Itaju, próximo à região do rio Jacaré Pepira.

Por causa da dificuldade de acesso, o fogo tem sido combatido por aviões agrícolas e do clube de aviação de Ibitinga, com esforço conjunto com usinas e produtores rurais, que disponibilizaram combustíveis para as aeronaves e equipamentos.

O tempo seco, calor e a mudança repentina do vento têm prejudicado o trabalho.

Nesta segunda-feira, 5, o combate foi feito por ar e também por terra, e na área do Pantaninho as chamas foram controladas nos municípios de Itaju e Bariri.

Focos de incêndios ainda estão do lado no município de Ibitinga, e adentraram pelo município de Boa Esperança.

Policiais da PM Ambiental e da Polícia Científica estiveram no local para averiguar a situação. Profissionais ligados a Secretaria Estadual do Meio Ambiente também percorreram os locais destruídos pela ação do incêndio.

Com informações de Folha de Ibitinga