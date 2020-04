Araraquara: Passa a ser obrigatório o uso de máscaras no município

Obrigatoriedade do uso de máscaras a toda a população que necessitar sair de casa – Divulgação

O Comitê de Contingência do Coronavírus Araraquara, instituído por Decreto Municipal, se reuniu nesta quarta-feira, 22 de abril, para novas deliberações sobre medidas de combate à transmissão do Covid-19.

Tendo em vista as deliberações tomadas nesta reunião do Comitê, fica definida a obrigatoriedade do uso de máscaras a toda a população que necessitar sair de casa para trabalhar, para fazer compras em supermercados, farmácias e demais estabelecimentos comerciais essenciais, e também que necessitar fazer uso do transporte público coletivo.

A orientação é que as pessoas usem máscaras caseiras e deixem os equipamentos de proteção específicos para os profissionais da saúde.

O Comitê continua defendendo a importância do isolamento social e a higienização pessoal correta para a contenção e enfrentamento do Covid-19 e também ressalta que o uso das máscaras não é suficiente para evitar a transmissão da doença.

No entanto, estudos mostram que a máscara funciona como uma barreira física para essas partículas maiores, reduzindo o risco de contaminação. Dessa forma, considerando as pessoas que precisam sair para trabalhar e para fazer compras de primeira necessidade, fica então determinado o uso obrigatório.