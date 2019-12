Após infarto em Bauru, Maurício Mattar passa por cateterismo em Botucatu

Foto: Reprodução Facebook

O ator Maurício Mattar, atualmente na Record TV e ex-Rede Globo, foi internado em Bauru após sofrer um infarto.Ele estava na cidade a trabalho.

O artista, de 55 anos, passou mal durante a madrugada e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Geisel.

Depois, por volta de 3h30, foi transferido para o Hospital Estadual (HE) de Bauru. No começo da tarde, o ator foi levado para o Hospital das Clínicas (HC) de Botucatu, onde fez um cateterismo.

A informação da assessoria do HC é que correu tudo bem no cateterismo, que o estado do ator é estável, mas não há previsão de alta.

Ainda em Bauru, o estado de saúde dele já era considerado estável, segundo a assessoria de imprensa da Famesp.

Durante a passagem por Bauru, o ator fez uma selfie com as socorristas do Samu, depois de receber os primeiros atendimentos. Mattar agradeceu muito o bom atendimento que recebeu.

Boletim médico – ator Maurício Mattar – 16/12/2019 – 9h50

Com a expressa autorização do paciente, o Hospital Estadual de Bauru (HEB) informa que o ator Maurício Mattar Kirk de Souza, 55, deu entrada na UTI da unidade às 3h27 de 16/12/2019, por infarto, vindo da UPA Geisel. Ele foi avaliado pela equipe e está estável. Na manhã desta segunda, 16, o paciente, que está consciente e estável, será transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu da Faculdade de Medicina da Unesp para tratamento cardiológico.

Fonte: JCNET