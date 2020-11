Sistema Belluzzo e Jornal Candeia se unem para fazer cobertura

Eleições em Bariri: cobertura começa às 7h da manhã e prossegue com análise do resultado e entrevistas com políticos – Arquivo/Candeia

O Sistema Belluzzo de Comunicação e o Jornal Candeia são parceiros em várias coberturas jornalísticas. Não será diferente amanhã, dia 15, nas eleições municipais.

Quem quiser ficar por dentro das principais informações de Bariri, da região e do País poderá sintonizar a 91 FM (91,1 Mhz), a Cultura AM (740 khz) e as páginas do Facebook da emissora de rádio e do Candeia.

A cobertura terá início a partir das 7h da manhã, assim que a votação tiver início. O ouvinte e o internauta terão informações ao longo de todo o dia, com o andamento da votação nas escolas e também flashes em Boraceia e Itaju.

Os veículos de comunicação manterão contato direto com a Justiça Eleitoral para atualizar as informações sobre o dia do pleito.

A partir das 17h de amanhã a equipe irá se deslocar ao Cartório da 19ª Zona Eleitoral, onde será feita a apuração do resultado das urnas. A previsão é que até as 18h sejam divulgados os nomes dos prefeitos eleitos em Bariri e em Itaju e também dos vereadores eleitos.

A partir daí haverá análise do resultado do pleito pelos profissionais envolvidos na cobertura e entrevistas com políticos.

Ouvintes e internautas podem entrar em contato com a equipe por meio do telefone (14) 3662-9191 e pelas redes sociais dos veículos envolvidos na cobertura.