Rogério Morais assume a presidência do PSDB em Bariri

O locutor Rogério Aparecido de Morais assumiu nessa semana a presidência do PSDB de Bariri. A legenda estava sem vigência no município desde 31 de agosto de 2023.

Até então, o partido era ligado ao ex-prefeito Francisco Leoni Neto, que em meados do ano passado passou a presidir o PSD local.

Recentemente, Rogério perdeu o comando do PSB para Gilson de Souza Carvalho. Este já era presidente do PDT.

O presidente do PSDB no município diz que o partido, sob sua gestão, vem remodelado, com o intuito de resgatar a sigla dos tempos de Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, entre outros.

“O partido tem bons nomes filiados, conhecidos na cidade e outros se juntarão”, afirma Rogério. “Estamos em um processo de pacificação e temos perspectivas de crescimento muito viável com pessoas do bem no quadro.”

Sobre apoios, ele diz que decisões serão tomadas nas convenções. Há informações de bastidores de que o PSDB local pode apoiar a pré-candidatura de Edcarlos Pereira dos Santos.

O vereador foi eleito pelo PSDB no pleito de outubro de 2020, mas na sexta-feira (5) deve se filiar a outro partido.

Federação

O PSDB formou federação juntamente com o Cidadania em 2022, com aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dessa forma, os partidos devem caminhar juntos na eleição.

Até às 16h da quinta-feira (4), o Cidadania estava inativo em Bariri, mas fonte consultada pelo Candeia diz que nominata com nomes do partido deve ser registrada até o prazo legal, com pessoas ligadas a Neto Leoni.