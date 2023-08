REGIÃO: Prefeito Jerri se encontra com o deputado Ricardo Madalena

O prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva (PSDB), esteve na manhã desta terça-feira (22) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) visitando o deputado estadual Ricardo Madalena (PL).

“Existe uma gratidão muito grande da nossa parte pelo deputado e do seu trabalho por Itaju”, afirmou Jerri.

O prefeito solicitou a colaboração do deputado junto às demandas que o município aguarda liberação do Governo do Estado.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fátima Camargo, acompanhou o prefeito na viagem.

“É sempre bom revê-lo, nossas conversas são sempre produtivas em prol da nossa população e do município de Itaju”, conclui Jerri. O prefeito entregou ainda os pedidos enviados pelos vereadores Val do Zito e Ledinel Videira.