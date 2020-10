Propaganda no rádio começa amanhã

Anúncios nas emissoras serão às 7h e às 12h, além de inserções durante a programação – Alcir Zago/Candeia

A propaganda eleitoral gratuita em rádio para as eleições municipais deste ano começa a ser veiculada a partir desta sexta-feira (9).

Os anúncios serão divulgados em dois formatos: nos blocos de 10 minutos, que vão ao ar de segunda-feira a sábado, duas vezes ao dia (das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10), e serão usados para mostrar os candidatos a prefeito; e também por meio de comerciais, de 30 segundos ou um minuto cada, que serão exibidos ao longo do dia.

Para as inserções, cada emissora de rádio vai destinar 70 minutos diários. Este tempo será dividido ao longo da programação, de segunda a domingo, na proporção de 60% para candidatos a prefeito e 40% para candidatos a vereador.

Na quarta-feira (8) houve reunião no Cartório Eleitoral de Bariri com representantes dos partidos que disputarão a eleição e de emissoras de rádio. Por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o encontro ocorreu em área externa do prédio, com todos os participantes usando máscara.

Por sorteio, a coligação “É Hora de Renovar”, do candidato a prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), iniciará a propaganda no rádio nesta sexta-feira (9). A coligação tem o maior tempo para veiculação: 3min45seg.

Em seguida, será apresentada a propaganda da coligação “Um Novo Amanhã”, da candidata Maria Pia Betti Pio da Silva Nary (DEM), com tempo de 2min10seg.

Na sequência é a vez da coligação “Por Bariri Faremos, Por Bariri Podemos”, do candidato a prefeito Wellington Pollonio Bof (Podemos), com tempo de 1min44seg.

Finalizando o bloco da propaganda a prefeito, a coligação “A Força do Bem”, do candidato a prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB), fará a divulgação da propaganda com o tempo de 2min21seg.

A partir do sábado (10) haverá rodízio nas veiculações. A propaganda no rádio termina no dia 12 de novembro.