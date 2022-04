Prefeitura abre mais 80 vagas para o programa do leite

Quarta, 30 de março, Suzane Dinis Albranti, diretora de Ação Social, e Irene Chagas do Nascimento Rangel, chefe de Gabinete, anunciaram o aumento de 80 novas vagas para o Programa Leite do Idoso e Pessoa com Deficiência.

Segundo elas, o problema da fila de espera perdurava desde 2015 e já no início da gestão, o prefeito Abelardo Simões (MDB) identificou esta demanda.

Ainda de acordo com as assessoras, iniciou-se processo de implementação de política pública, através de etapas. Primeiro, o assunto integrou pauta do Conselho Municipal do Idoso, depois houve regulamentação através de Lei e, por último, foi realizado estudo de impacto financeiro e orçamentário.

A equipe de Ação Social montou força tarefa para realizar os estudos sociais e ainda tem alguns atendimentos e visitas domiciliares agendadas para a próxima quinzena.

As inclusões devem ocorrer, gradativamente, a partir de abril.

Os critérios de participação no programa são: inscrição no Cadastro Único para programas sociais, renda per capita familiar de até 01 salário mínimo, comprovação de endereço no município e estudo social para identificação das vulnerabilidades sociais e situação de insegurança alimentar.

Para mais informações, procurar o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) ou pelo telefone 14-3662 8477.

Experimentando

Através das redes sociais, quinta-feira, 31, o vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) comentou ação de verificação da qualidade do produto distribuído através do Programa Leite do Idoso e Pessoa com Deficiência.

Segundo ele, no dia anterior, havia se reunido com o vice-prefeito Fernando Foloni, Suzane Dinis (Ação Social) e Irene Chagas (Gabinete) para discutir as reclamações de munícipes acerca do sabor salgado e coloração estranha do leite.

O vereador se propôs verificar a qualidade do leite através de experimentação. No momento da postagem, estava iniciando peregrinação pelas unidades de saúde para provar o leite e depois dar retorno da operação.

Da redação