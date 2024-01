Por irregularidades no cadastro, 100 mil podem ter Bolsa Família bloqueado

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social prevê que cerca de 100 mil CPFs (Cadastro de Pessoa Física) de beneficiários do Bolsa Família possuem irregularidades que levam ao bloqueio no pagamento neste mês de janeiro.

Caso sejam detectadas pendências no documento ou no CadÚnico (Cadastro Único), o beneficiário será notificado e tem seis meses para regularizar a situação. Caso contrário, o benefício é cancelado.

A medida faz parte do esforço da pasta para aprimorar a gestão do programa assistencial e evitar fraudes no benefício.

Tratar pendência

Para tratar a pendência de CPF no CadÚnico, as famílias devem verificar a situação na Receita Federal e, se necessário, regularizá-la junto ao fisco. Após a regularização, é necessário atualizar o CadÚnico para voltar a receber o benefício.

Para consultar a situação do CPF basta:

• Acessar a seção “Meu CPF” no site da Receita Federal

• Clicar em “Consultar CPF”

• Inserir o número do documento e a data de nascimento do titular

• Clicar em “Consultar” novamente; será gerado o comprovante de situação cadastral do CPF

• Caso haja pendências, clique em “Meu CPF”

• Em seguida “Atualizar CPF”

• E, depois, em “Regularizar CPF”

Dúvidas

O beneficiário poderá realizar a regularização pelo email da Receita Federal do seu estado, por um formulário online ou em um posto de atendimento presencial. Após isso, a retirada da pendência ocorre de forma automática no Sibec (Sistema de Benefícios ao Cidadão).

O MDS afirma que o pagamento do Bolsa Família não é afetado devido a existência de dívidas financeiras no cadastro do beneficiário.

Para esclarecimento de dúvidas, o governo federal disponibiliza diversos canais de atendimento, incluindo o Disque Social 121, chat, formulário eletrônico e informações permanentes no site do Ministério do Desenvolvimento Social.

Em Bariri, as dúvidas podem ser esclarecidas na Diretoria de Assistência Social, com sede à Av. Claudionor Barbieri, 705 (centro), com atendimento das 8h às 17h e telefone: (14) 3662-8477.

