Política: Vereador Paulo Crepaldi participa de encontro em Boraceia e consegue recursos para Bariri

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O vereador Paulo Crepaldi (PSB) esteve na cidade de Boraceia no sábado (9) para participar de um importante encontro político realizado no gabinete do prefeito Marcos Bilancieri. A agenda ocorreu a convite do chefe do Executivo boraceiense e contou com a presença da Deputada Estadual Letícia Aguiar (PL), além de lideranças e autoridades da região.

Durante a reunião, foram debatidas pautas voltadas ao desenvolvimento social, proteção das famílias, segurança da população mais vulnerável e fortalecimento de políticas públicas para crianças, adolescentes, idosos e famílias atípicas. Também estiveram em discussão temas ligados à segurança pública, valorização da família, livre iniciativa e expansão das escolas cívico-militares.

O encontro trouxe resultados concretos para Bariri. Entre as conquistas anunciadas está a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 100 mil para a Santa Casa de Bariri, além do compromisso de novos recursos que deverão beneficiar a APAE de Bariri.

Segundo o vereador, a aproximação entre municípios da região e o alinhamento com o Governo do Estado são fundamentais para ampliar oportunidades, fortalecer parcerias e garantir avanços para Bariri.

“O diálogo e a união entre lideranças comprometidas com o desenvolvimento regional são essenciais para construirmos uma cidade mais forte, organizada e preparada para o futuro”, destacou.

A agenda reforça o trabalho de articulação política em busca de investimentos e melhorias para Bariri, com foco na defesa dos interesses da população e no fortalecimento das políticas públicas municipais. (Fonte: Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal de Bariri)