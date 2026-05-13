Cultura: Filme “Criolando – O Anjo das Flores” integra missão no ‘Marché du Film’

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O diretor e produtor Ricardo Fernandes Rodrigues comemora mais uma conquista. O filme “Criolando – O Anjo das Flores” foi selecionado para integrar o catálogo da Missão Internacional do CRIE Sebrae no ‘Marché du Film’, de 12 a 20 de maio.

O CRIE Sebrae (especialmente o braço Sebrae-SP) promove missões internacionais para o setor audiovisual, focadas em conectar produtoras brasileiras (MEI, ME ou EPP) com mercados globais, incluindo o Marché du Film em Cannes e o Ventana Sur.

O Marché du Film (Mercado de Filmes) é um dos maiores e mais importantes mercados de cinema do mundo, realizado anualmente em conjunto com o Festival de Cannes, na França. Funciona como o braço comercial do festival, reunindo milhares de profissionais — produtores, distribuidores e investidores — para comprar, vender, financiar e coproduzir filmes.

Para Ricardo, “essa seleção representa oportunidade única de apresentar o projeto ao mercado internacional, conectar-se com produtores, distribuidores e parceiros de diversos países, e ampliar as possibilidades de coprodução do filme”.

Stop-motion

“Criolando – O Anjo das Flores” é um projeto artístico, incluindo livro-roteiro e filme de animação em stop-motion, criado por Ricardo Rodrigues. Ele narra a lenda de Coriolando Rodrigues de Lima, uma figura histórica de Jaú (SP), que andava com um cavalinho de pau e previa a morte, confortando famílias com flores.

O filme e o livro narram a infância de Criolando, um menino negro de 8 anos com deficiência intelectual e dons místicos, que vive com sua avó benzedeira na periferia, transformando tragédias em atos de compaixão.

O projeto é uma animação de 73 minutos baseada em 48 cenários, explorando o realismo mágico.