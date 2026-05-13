Política: ‘Campanha 18 de Maio – Faça Bonito’ traz a Carreta da Alegria

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Neste sábado (16), a Diretoria de Assistência Social da Prefeitura de Bariri realiza ações alusivas à Campanha 18 de Maio – Faça Bonito, dedicada ao combate e prevenção do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Nesse dia, estão sendo preparadas atividades de conscientização, informação e mobilização. Para a garotada haverá a presença da Carreta da Alegria.

A ação especial ocorre em dois lugares: das 9h às 12h, na Praça do Livramento; e das 13 às 16h, na Praça Eurico Acçolini, em frente à Escola Joseane Bianco.

SAIBA MAIS SOBRE A CAMPANHA

A Campanha 18 de Maio – Faça Bonito é uma mobilização nacional brasileira focada no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Celebrado com o “Maio Laranja”, o movimento conscientiza a sociedade sobre a proteção infanto-juvenil e incentiva denúncias de violência sexual.

A campanha tem como símbolo uma flor laranja, que representa a fragilidade e a necessidade de cuidado e proteção com a infância.

O objetivo é mobilizar a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes.

O dia 18 de maio foi escolhido em memória da menina Araceli, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973, em Vitória (ES).

Para a denúncia, a campanha incentiva o uso do Disque 100, conselhos tutelares e delegacias especializadas.