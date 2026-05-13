Cultura: Bariri tem mais de 60 projetos cadastrados na PNAB

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De acordo com Raica Spedo, chefe do Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri, o município recebeu mais de 60 projetos cadastrados na Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), a lei federal de incentivo à cultura.

As inscrições para PNAB foram abertas em abril de 2026, com editais voltados para artistas e agentes culturais do município. O prazo cadastramento dos projetos foi até segunda-feira (11), visando o recebimento de recursos federais para a cultura local.

Através das redes sociais, Raica comentou a importância do número de inscritos. “Esse número é o reflexo de uma cidade pulsante, criativa e que respira arte em cada esquina. Queremos parabenizar cada artista local — músicos, artesãos, escritores, dançarinos, atores, fotógrafos e produtores — que dedicam sua vida a transformar nossa realidade através da cultura””, ressaltou.

PNAB nos municípios

A Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), instituída pela Lei nº 14.399/2022, é uma política pública estruturante que estabelece o repasse continuado de recursos da União para estados, municípios e o Distrito Federal. A PNAB prevê investimentos regulares até 2027 para fomentar o setor cultural de forma perene.

Na execução da PNAB, primeiro os municípios devem aderir à política por meio da plataforma Transferegov, cadastrando um Plano de Ação que detalha como os recursos serão aplicados.

Os recursos têm natureza obrigatória e são transferidos para as prefeituras que cumprem os requisitos de adesão. É fundamental que os municípios realizem escutas públicas ou consultas com fazedores de cultura locais para definir o direcionamento das verbas.

Com o recurso do PNAB em conta, a prefeitura publica editais de fomento, premiação ou seleção de projetos artísticos locais.