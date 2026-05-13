Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Cultura

Cultura: Bariri tem mais de 60 projetos cadastrados na PNAB

13 maio, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

Para Raica Spedo, “esse número é o reflexo de uma cidade pulsante, criativa e que respira arte em cada esquina” (Divulgação)

De acordo com Raica Spedo, chefe do Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri, o município recebeu mais de 60 projetos cadastrados na Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), a lei federal de incentivo à cultura.
As inscrições para PNAB foram abertas em abril de 2026, com editais voltados para artistas e agentes culturais do município. O prazo cadastramento dos projetos foi até segunda-feira (11), visando o recebimento de recursos federais para a cultura local.
Através das redes sociais, Raica comentou a importância do número de inscritos. “Esse número é o reflexo de uma cidade pulsante, criativa e que respira arte em cada esquina. Queremos parabenizar cada artista local — músicos, artesãos, escritores, dançarinos, atores, fotógrafos e produtores — que dedicam sua vida a transformar nossa realidade através da cultura””, ressaltou.

PNAB nos municípios

A Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), instituída pela Lei nº 14.399/2022, é uma política pública estruturante que estabelece o repasse continuado de recursos da União para estados, municípios e o Distrito Federal. A PNAB prevê investimentos regulares até 2027 para fomentar o setor cultural de forma perene.
Na execução da PNAB, primeiro os municípios devem aderir à política por meio da plataforma Transferegov, cadastrando um Plano de Ação que detalha como os recursos serão aplicados.
Os recursos têm natureza obrigatória e são transferidos para as prefeituras que cumprem os requisitos de adesão. É fundamental que os municípios realizem escutas públicas ou consultas com fazedores de cultura locais para definir o direcionamento das verbas.
Com o recurso do PNAB em conta, a prefeitura publica editais de fomento, premiação ou seleção de projetos artísticos locais.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...