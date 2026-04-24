Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Política

Política: Integrantes da Banda Marcial vão receber vale alimentação

24 abr, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

Dirigentes e integrantes da Banda Marcial acompanharam a votação do projeto que concedeu vale alimentação mensal no valor de R$ 150 (Fotos Alcir Zago/Candeia)

Os vereadores aprovaram por unanimidade projeto do prefeito Airton Luís Pegoraro (Avante) que concede vale alimentação aos integrantes da Banda Marcial Alexandre Giuliano Gallo.
O benefício, segundo a matéria, é no valor de R$ 150 mensais e beneficia componentes tanto do corpo musical como do corpo coreográfico da banda.
De acordo com o chefe do Executivo, a medida visa, em especial, os integrantes em situação de vulnerabilidade social, para garantir a efetiva participação nos ensaios e apresentações.
O texto estabelece critérios para concessão, como limites de participantes, tempo mínimo de participação na banda, além de prever a perda do benefício em caso de faltas não justificadas.
Segundo a proposta aprovada, a gestão e controle do benefício fica a cargo do Setor de Cultura.
O texto original foi aprovado acrescido de mensagem substitutiva do Executivo, que concede exclusividade legal à Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) na disponibilização de cartões do vale alimentação aos integrantes da banda.
A mensagem ainda acrescenta parágrafo único ao artigo 2º do projeto, que autoriza o Executivo a formalizar parcerias e convênios para a disponibilização dos cartões, desde que sem ônus ao município.

RESUMO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO

Mesa diretoria coordenou trabalho da sessão que analisou solicitação de comissão processante e votou vários créditos adicionais ao Orçamento/2026

PROJETOS VOTADOS

24/2026 – Reduz de 44 para 40 horas a jornada semanal de 13 empregos públicos da Prefeitura de Bariri e do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba). Aprovado por unanimidade.

25/2026 – Denomina Centro Cultural Leôncio & Leonel prédio público municipal, localizado à Rua José Bonifácio, 150 (antigo Tiro de Guerra). Aprovado por unanimidade.

26/2026 – Concede vale alimentação aos integrantes da Banda Marcial Alexandre Giuliano Gallo, no valor de R$ 150 mensais. Aprovado por unanimidade.

30/3036 – Dispõe sobre oferta de transporte escolar aos alunos da rede pública de ensino municipal em Bariri. Retirado de tramitação, por solicitação do Executivo.

31/2026 – Abre no orçamento vigente crédito adicional especial, no valor de R$ 497 mil, destinado à pavimentação asfáltica de estrada vicinal. Aprovado por unanimidade.

32/2026 – Abre no orçamento vigente crédito adicional especial, no valor de R$ 350 mil, destinado ao Centro de Promoção Social da paróquia Nossa Senhora das Dores. Aprovado por unanimidade.

33/2026 – Abre no orçamento vigente crédito adicional especial, no valor de R$ 100 mil, destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae). Aprovado por unanimidade.

34/2026 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar, mediante licitação, concessão onerosa de uso de sala comercial, no Terminal Rodoviário. Aprovado por unanimidade.

35/2026 – Abre no orçamento vigente crédito adicional especial, no valor de R$ 150 mil, destinado ao Lar Vicentino de Bariri. Aprovado por unanimidade.

36/2026 – Abre no orçamento vigente crédito adicional especial, no valor, no valor de R$ 50 mil, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae). Aprovado por unanimidade.

37/2026 – Abre no orçamento vigente crédito adicional especial, no valor de R$ 196 mil, destinado à Diretoria de Esportes. Aprovado por unanimidade.

38/2026 – Abre no orçamento vigente crédito adicional especial, no valor de R$ 50 mil, destinado ao Lar Vicentino de Bariri. Aprovado por unanimidade.

39/2026 – Abre no orçamento vigente crédito adicional especial, no valor de R$ 50 mil, destinado à LAV – Lar, Amor e Vida. Aprovado por unanimidade.

40/2026 – Abre no orçamento vigente crédito adicional especial, no valor de R$ 242.315,87, destinado a adequação de emendas impositivas, ´por solicitação de entidades assistenciais de Bariri. Aprovado por unanimidade.

41/2026 – Dispõe sobre a oferta do transporte escolar aos alunos da rede pública municipal de ensino de Bariri, com alteração na redação original. Aprovado por unanimidade.

03/2026 – Projeto de Decreto – Concede a Medalha 16 de Junho ao Jeferson Carulo dos Santos, o maestro Jeferson, da Banda Marcial Alexandre Giuliano Gallo. Aprovado por unanimidade.

10/2026 – Autoriza o Poder Legislativo a promover o pagamento retroativo de quinquênios e sexta-parte aos servidores do Legislativo conforme Lei Complementar Federal nº 226/2026. Aprovado por unanimidade.

12/2026 – Institui o Programa Remédio em Casa, destinado à entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo para pessoas idosas no município de Bariri. Aprovado por unanimidade.

13/2026 – Institui diretrizes municipais de promoção, proteção e garantia dos direitos da primeira infância no município de Bariri e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.

14/2026 – Institui a política municipal de incentivo à criação de ambientes cardioprotegidos no município de Bariri, promove a capacitação em reanimação cardiopulmonar (RCP), incentiva a disponibilização de desfibriladores externos automáticos (DEA), cria o Selo “Entidade Cardioprotegida” e estabelece medidas de estímulo à resposta rápida em casos de parada cardiorrespiratória. Aprovado por unanimidade.

PROJETOS APRESENTADOS

03/2026 – Veto Integral – Ao projeto de lei 09/2026, que dispõe sobre a delimitação de novo traçado oficial e a ampliação da área de expansão no Perímetro Urbano 1 de Bariri, uma vez que foi retirado de tramitação.

Emenda 02/2026 – Ao projeto 27/2026, que autoriza doação, com encargos, de imóvel público à empresa Foloni Industrial e Comércio de Couros.

Emenda 03/2026 – Ao projeto 28/2026, autoriza a doação, com encargos, de imóvel público à empresa Slution Distribuidora e Logística Ltda.

15/2026 – Institui lei municipal de ficha limpa nas relações com o poder público em Bariri.

REQUERIMENTOS

47/2026 – Paulo Fernando Crepaldi requer a complementação da instrução técnica, jurídica, econômica e ambiental dos Projetos de Lei nº 27 e 28/2026, para fins de adequada formação da convicção legislativa. Aprovado por unanimidade.

49/2026 – Do mesmo vereador, solicita informações e documentos relativos ao Contrato nº 18/2024 – serviços de limpeza pública. Aprovado por unanimidade.

50/2026 – Paulo Crepaldi requer a complementação da instrução técnica, jurídica, econômica e ambiental dos Projetos de Lei nº 27 e 28/2026, para fins de adequada formação da convicção legislativa. Aprovado por unanimidade.

INDICAÇÃO

18/2026 – Priscila Domingos indica execução, no âmbito municipal, da Lei Estadual n° 15.635/2026, que altera a Lei n° 13.652/2018, instituindo o Dia do Orgulho Autista.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...