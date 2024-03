Política: Erivelton Gabia assume o comando da Rede em Bariri

Erivelton Munhoz Gabia assumiu recentemente o cargo de porta-voz da Rede Sustentabilidade em Bariri (a sigla não tem a figura do presidente).

Ele diz que a primeira opção é o lançamento de candidatura a prefeito para as eleições de outubro deste ano. Seu nome é o mais cotado na legenda como pré-candidato.

Existem mais alternativas, que precisam ser discutidas dentro do grupo político, como coligar-se com outra legenda ou a Rede lançar apenas chapa com candidatos a vereador.

Gabia conta que várias pessoas se filiaram ao partido com potencial de voto. Muitas delas já disputaram eleições anteriores, com boa votação recebida.

A Rede tem como filiadas a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a deputada estadual Marina Helou.