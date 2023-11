POLÍTICA: Diretora regional de Desenvolvimento visita Bariri

O prefeito de Bariri, Luís Fernando Foloni (MDB), recebeu na manhã de quinta-feira (30), a visita da diretora regional (Centro Regional de Bauru), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Eliane Oliveira.

Na ocasião, estavam presentes também os diretores Luís Eduardo Benatti (Desenvolvimento Econômico e Turismo) e Paulo Egídio Grigolin (Infraestutura).

De acordo com o prefeito Fernando, a diretora regional veio para uma visita técnica, fim de saber como está o andamento dos projetos para o desenvolvimento do turismo que foram iniciados no começo de 2023.

“Tratamos de assuntos como fortalecer o turismo na nossa cidade, unindo esforços, recursos e parcerias para atrair investimentos e atrair principalmente os visitantes. E, também, abordamos como está o seguimento de projetos já iniciados este ano”, disse.

O prefeito lembrou que o momento da visita da diretora Eliane é oportuno pois, por meio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), foi elaborado recentemente o novo Plano Diretor de Turismo de Bariri.

“O plano foi elaborado em parceria com o Senac que nos deu o respaldo técnico, foi revisado, apresentado e aprovado pelos membros do Conselho. O próximo passo é enviar para a Câmara de Vereadores para ser, se aprovado, apresentado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)”, informou o prefeito.

Já o diretor de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Luís Eduardo Benatti, destacou que todos os esforços estão sendo feitos para que Bariri torne-se um Município de Interesse Turístico – MIT.

“Para que seja considerado de Interesse Turístico, Bariri deve ter organizados os seus atrativos turísticos, de hospedagem, de alimentação, de informações turísticas, de infraestrutura, por exemplo. E estamos trabalhando com afinco nestes quesitos”, salientou Eduardo. (Fonte: Assessoria de Comunicação)