Política: Diretora alega impedimento legal e não comparece ao Legislativo

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Convocada para comparecer à sessão de Câmara de segunda-feira (18), após aprovação de requerimento pelos vereadores, a diretora municipal de Educação, Cinira Moreira Giacone Mazotti, não esteve na Casa de Leis.

Em vez disso, encaminhou ofício com base em parecer emitido pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Bariri.

O documento menciona duas situações. A primeira é que a Câmara deveria especificar os temas que seriam questionados na sessão. O requerimento aprovado pelos vereadores por unanimidade de votos na reunião legislativa anterior apontava para questões gerais envolvendo a pasta da Educação.

Outro ponto citado no ofício é que os fatos relacionados à Creche Nelly Chidid estão em sigilo, tanto da esfera administrativa, quanto na policial e judicial. Dessa forma, a diretora relatou que não poderia prestar informações a respeito dos procedimentos que apuram supostas agressões contra criança de 2 anos.

Os três vereadores da Mesa Diretora da Câmara criticaram a ausência de Cinira na sessão.

O primeiro a fazer uso da palavra foi Daniel de Oliveira Rodrigues (PP). Segundo ele, mesmo que o Legislativo não tenha indicado um fato específico, faltou vontade à diretora de ter comparecido.

Aponta que há vários questionamentos relacionados à Educação e “quem não deve não teme”.

Lembrando da abertura de Comissão Especial de Inquérito (CEI) pelo Legislativo, Daniel comentou que não há mais necessidade de convocar a diretora para comparecer à sede do Legislativo.

Aline Mazo Prearo (Republicanos) pontuou que a diretora está deixando a desejar na condução da pasta e que isso é fruto de conversas com colegas professores e também pais.

Segundo ela, há uma série de questões envolvendo a Educação e seria importante a presença de Cinira para esclarecer dúvidas. Uma delas foi com relação aos uniformes, inclusive para o uso no desfile cívico em comemoração ao aniversário de Bariri.

A vereadora classificou com falta de respeito o não comparecimento da diretora ao Legislativo.

O último a tratar do assunto foi Ricardo Prearo (PSD). Para ele, faltou consideração de Cinira com a Casa e com a população. Disse que há uma série de problemas na pasta e a diretora não pode se esquivar de dar explicações.