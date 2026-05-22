Cidade: CMDCA promove conferência lúdica em Bariri

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O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Bariri realizará no dia 27 de maio a 3ª Conferência Lúdica dos Direitos da Criança e do Adolescente, evento voltado à escuta, participação e construção coletiva de propostas envolvendo o público infantojuvenil.

A conferência acontecerá no Clube da Melhor Idade, localizado na Rua Tiradentes, 325, na Vila Santa Terezinha, em Bariri. Os participantes poderão escolher entre dois períodos para participação: das 8h30 às 11h, no turno da manhã, ou das 13h30 às 16h, no período da tarde.

Com o tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa”, a atividade busca promover uma metodologia dinâmica e interativa, incentivando a participação ativa de crianças e adolescentes na construção de propostas voltadas à garantia de direitos.

Segundo o CMDCA, as contribuições levantadas durante a Conferência Lúdica serão sistematizadas e incorporadas aos debates da 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O conselho reforça que a participação das crianças e adolescentes é essencial para fortalecer espaços democráticos de fala, escuta e construção coletiva, além de ampliar o protagonismo infantojuvenil nas decisões relacionadas às políticas públicas do município.

O evento também é direcionado a entidades, profissionais, serviços e toda a comunidade que atua ou possui ligação com a proteção e promoção dos direitos da infância e adolescência.