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Cidade: Governo estadual retoma obras na eclusa de Bariri

22 maio, 2026

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Eclusa de Bariri: obra teve início em 2014 e até o momento não foi concluída (Arquivo/Candeia)

Após anos de paralisação e incertezas, o Governo do Estado de São Paulo homologou licitação para retomada das obras do prolongamento do muro-guia a montante e implantação dos atracadouros de espera junto à eclusa de Bariri, importante estrutura da Hidrovia Tietê-Paraná.
A homologação foi publicada no Diário Oficial do Estado em 19 de março. O contrato foi adjudicado ao Consórcio DPC Via Técnica, liderado pela empresa DP Barros Pavimentação e Construção Ltda., no valor de R$ 65,5 milhões.
O projeto prevê a conclusão do prolongamento do muro-guia a montante e a implantação dos atracadouros de espera ao lado da Usina Hidrelétrica Álvaro de Souza Lima, estruturas consideradas fundamentais para melhorar a navegação de embarcações e comboios que utilizam a hidrovia.
O sistema permite agilizar as manobras de transposição da barragem, reduzindo o tempo de viagem no transporte de cargas. A obra teve início ainda em 2014, quando o então Departamento Hidroviário do Estado lançou edital estimado em R$ 40,6 milhões.
Na época, o Consórcio Ster-ETC venceu a concorrência com proposta de R$ 42 milhões, custeados por parceria entre os governos estadual e federal.
Entretanto, os trabalhos foram interrompidos após a rescisão contratual em 2017, quando a empresa responsável paralisou o serviço sem justificativa, segundo informou o Departamento Hidroviário.
Desde então, a obra passou a integrar o mapa virtual de obras atrasadas e paralisadas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE).
Em 2019, o governo estadual informou que contrataria o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para revisar o projeto executivo, etapa necessária para viabilizar uma nova licitação e a retomada dos trabalhos.
Mais recentemente, em maio deste ano, foi publicada portaria designando os servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 05/2026, firmado com o Consórcio DPC Via Técnica.

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