Política: Crepaldi se reúne com representantes de entidades ligadas às crianças e adolescentes

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O vereador Paulo Crepaldi participou, no último dia 8, de uma reunião na sede do Conselho Tutelar de Bariri com os conselheiros João de Barros, Paulo Slompo, Viviane Rosa, Daniela Bernardo e Marcelo Mosconi para discutir demandas relacionadas à proteção das crianças e adolescentes do município.

Durante o encontro, foram debatidas medidas para fortalecer a rede de proteção social de Bariri, além de melhorias estruturais e da ampliação dos serviços oferecidos às famílias atendidas. Entre os principais pontos apresentados pelos conselheiros está a necessidade da contratação de um profissional neuropediatra, diante do aumento de casos de autismo no município, buscando mais agilidade nos diagnósticos e atendimentos especializados.

O Conselho Tutelar atua na proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, realizando atendimentos, orientações e encaminhamentos em situações de vulnerabilidade, negligência e violência.

Já no dia 14 o vereador esteve em reunião na LAV – Lar, Amor e Vida, para discutir o mesmo tema. Estiveram presentes a diretora da LAV, Gabriela Prado; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Maria Eugênia Brocco Sant’Ana; e a Coordenadora da Saúde da APAE, Fernanda Celisa de Campos Rosa.

Durante a reunião, Gabriela Prado destacou a importância o Programa PIC (Primeira Infância Campineira), desenvolvido na cidade de Campinas. A iniciativa tem como objetivo orientar ações do poder público e da sociedade civil na defesa, promoção e garantia dos direitos das crianças, especialmente na faixa etária de zero a seis anos. Segundo ela, o programa busca planejar a cidade pensando no desenvolvimento da primeira infância e sugeriu a implantação do modelo no município de Bariri.

Gabriela também destacou a importância da Política Nacional de Cuidados, que prioriza crianças — especialmente na primeira infância — adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, além de garantir atenção especial às pessoas que exercem o trabalho de cuidado. Ela também sugeriu a realização de uma conferência envolvendo os órgãos que atuam na área da infância e adolescência, visando ampliar o apoio, a divulgação e fortalecer a integração entre Conselhos e Instituições do Município.

A presidente do CMDCA apresentou os desafios enfrentados pelo conselho, principalmente relacionados à participação da sociedade civil e à constante troca de membros nomeados, fator que dificulta a continuidade dos trabalhos e o acompanhamento das demandas, que vêm crescendo no município.

Representando a APAE, Fernanda Rosa também pontuou a questão do autismo. Ela comentou que a entidade vem se adequando às novas demandas, ampliando seus serviços e destacou que, em breve, a instituição contará com uma casa totalmente adaptada para pessoas autistas, com o objetivo de proporcionar mais autonomia e qualidade de vida.

Durante as agendas, o vereador destacou ainda o Projeto de Lei nº 13/2026, de sua autoria, que institui diretrizes municipais de promoção, proteção e garantia dos direitos da primeira infância no município. (Fonte: Assessoria Parlamentar da Câmara Municipal de Bariri)