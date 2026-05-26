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Política

Política: Carreta da Alegria alerta para a Campanha 18 de Maio Faça Bonito

26 maio, 2026

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A ação com a Carreta da Alegria foi realizada em alusão à Campanha de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Divulgação)

Sábado (16), a Diretoria de Assistência Social da Prefeitura de Bariri realizou ação de conscientização e alerta para a Campanha “18 de maio: Faça Bonito – proteja nossas crianças e adolescentes”.
Para marcar a data, a equipe trouxe a Carreta da Alegria, que levou diversão, conscientização e momentos especiais para crianças, adolescentes e suas famílias.
No período da manhã, a ação ocorreu no bairro do Livramento e, à tarde, na praça Eurico Acçolini, defronte à Escola Joseane Bianco, proporcionando passeios, interação e muita alegria para toda a comunidade.
Durante toda a programação, personagens realizaram panfletagem e abordagens educativas com o público, levando a mensagem da campanha e reforçando a importância do 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A Campanha

O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, marco da campanha Maio Laranja. A ação promove a conscientização e a mobilização de toda a sociedade para proteger a infância e denunciar casos de violência.
A data foi escolhida em memória da menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo, de apenas 8 anos, que foi sequestrada, violentada e brutalmente assassinada em 18 de maio de 1973, em Vitória (ES). O crime chocou o país e permanece como símbolo da luta contra a impunidade e a violência. (Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Bariri)

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