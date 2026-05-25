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Região: Paróquia de São Sebastião de Itaju celebra 90 anos de fundação

25 maio, 2026

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A programação contou com encontros institucionais, visita à escola do município, momentos com enfermos e visitas às comunidades rurais (Divulgação)

Quarta-feira (20), a Paróquia São Sebastião de Itaju celebrou os 90 anos de fundação, marcando quase um século de fé, evangelização e serviço ao povo de Deus.
A data foi celebrada com a visita pastoral de Dom Francisco Carlos da Silva, bispo da Diocese de Jaú, tornando o momento ainda mais especial.
Dom Francisco já foi pároco da comunidade entre os anos de 1983 e 1984, deixando importante marca pastoral em sua história.
Ao longo do dia, a programação contou com encontros institucionais, visita à escola do município, momentos com enfermos, acompanhamento pastoral e visitas às comunidades rurais, fortalecendo os laços de proximidade entre o bispo e o povo.
O encerramento ocorreu com a santa missa em ação de graças pelos 90 anos da Paróquia e pela celebração do Sacramento da Crisma, reunindo fiéis, familiares, lideranças e toda a comunidade em um momento de fé, alegria e gratidão.
“A celebração renovou a caminhada missionária da Paróquia São Sebastião, que segue firme em sua missão evangelizadora, unida na fé e guiada pela proteção de seu padroeiro”, destacou Dom Francisco. (Fonte: Assessoria de Imprensa da Diocese de Jaú)

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