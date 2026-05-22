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Região

Região: IPS 2026: Bariri está na média regional em qualidade de vida

22 maio, 2026

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Vista aérea de Bariri: Índice aponta melhor resultado em “Necessidades Humanas Básicas” e pior em “Oportunidades” (Divulgação)

Bariri alcançou nota 66,52 no IPS Brasil 2026, índice que mede a qualidade de vida nos municípios brasileiros. O levantamento coloca a cidade na 450ª posição nacional e na 257ª colocação entre os municípios paulistas no ranking geral.
Entre as cidades da região, Bariri está na média. O melhor resultado foi obtido por Barra Bonita (70,71) e pior, por Itapuí (63,60).
O estudo aponta melhor desempenho de Bariri nos indicadores ligados às Necessidades Humanas Básicas, com destaque para Água e Saneamento e Moradia. Já na área de Fundamentos do Bem-Estar, os melhores resultados apareceram em acesso ao conhecimento básico e comunicação.
Por outro lado, o índice mostra desafios principalmente nas áreas de Inclusão Social, Saúde e Bem-Estar e Oportunidades. Indicadores relacionados à violência, acesso à educação superior e direitos individuais aparecem entre os pontos que ainda necessitam de avanços.

Indicadores

O Índice de Progresso Social (IPS Brasil) divulgou na quarta-feira (20) o ranking 2026 que avalia a qualidade de vida nos 5.570 municípios brasileiros. O levantamento utiliza 57 indicadores sociais e ambientais para medir fatores como moradia, saúde, segurança, educação e oportunidades.
O IPS Brasil é uma ferramenta de gestão territorial baseada em dados públicos, que identifica e apresenta, em uma mesma escala, se as pessoas têm o que precisam para prosperar, desde necessidades básicas como abrigo, alimentação e segurança, até se possuem acesso à informação e comunicação, e se são tratadas igualmente, independentemente de gênero, raça ou orientação. O índice varia de zero (pior) a 100 (melhor) e corresponde à média simples dos índices de progresso social das três dimensões. A nota de cada dimensão, por sua vez, é a média simples dos resultados de cada componente que a compõe. E, por fim, os resultados dos componentes são gerados a partir de pesos obtidos entre os indicadores por meio da Análise de Componentes Principais (ACP).
Para calcular o IPS Brasil, foram utilizados um total de 57 indicadores públicos de fontes oficiais e de institutos de pesquisa, com fontes como DataSUS, Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, Conselho Nacional de Justiça, Mapbiomas, Anatel, CadÚnico, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, entre outras.

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