Contato | Assine Já

Expediente | Contato | Assine Já

Clique para receber nossas notícias em primeira mão

(14) 3662-2916

jornalcandeia@jornalcandeia.com.br

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem
Cultura

Cultura: Bariri participa de Encontro Regional de Gestores de Cultura

25 maio, 2026

Composição 1_1
Slide
03 05 25 Nutribem

Encontro contou com a presença de Marilia Marton, Secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo (Divulgação)

Dia 21, quinta-feira, Bariri participou de Encontro Regional de Gestores de Cultura da Região de Bauru, com a presença de Marilia Marton, Secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
Bariri foi representado pela chefe de Cultura, Raica Spedo que destacou a importância do encontro como espaço fundamental para o fortalecimento das políticas públicas e para a troca de experiências entre os municípios.
Raica relata que pode dialogar com a dirigente de Cultura. “Foi um momento extremamente prazeroso, onde pudemos apresentar um panorama das nossas ações e levar o nome de Bariri ao centro das discussões estaduais”, afirma.
Durante a conversa, a secretária elogiou o potencial do interior paulista, destacando a riqueza e diversidade cultural que as cidades carregam e preservam com tanto empenho.
Raica comenta que voltou do encontro ainda com mais gás para continuar fomentando a economia criativa, valorizando os artistas locais e transformando a cultura de Bariri em orgulho cada vez maior para a população. “Seguimos trabalhando, trocando saberes e construindo uma gestão cultural forte e conectada com todo o estado”, finaliza.

i
Notícias Recentes
cirurgia-dentista-bariri
fisiotarapia-pos-covi
imagem-veterinaria-bariri
03 05 25 Nutribem
01 02 25 Maísa bonatelli
03 05 25 Samir
17 05 25 Letícia Ramos
19 07 25 Indicador
21 06 25 Gabriella Artuso
10 05 Agro Regional
21 06 25 Rose's
21 12 24 Taise Leonel
28 09 24 Ateliê de Psicologia Expressiva
28 09 24 Atual
28 09 24 Camila Slompo
28 09 24 Dr Renan e Dra Bruna Budin
28 09 24 Eletrosampa
28 09 24 Instituto Olhos Marques
28 09 24 Thaís Leite
28 09 24 Zoomed
fabiana
08 07 23 Essência do Ser
28 12 24 Madeireira
previous arrow
next arrow
Z
Vote na nossa Enquete

Qual a sua opinião sobre a equipe de governo anunciada pelo prefeito Airton Pegoraro no dia 01 de janeiro?

Ver resultados

Carregando ... Carregando ...