Cultura: Bariri participa de Encontro Regional de Gestores de Cultura

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Dia 21, quinta-feira, Bariri participou de Encontro Regional de Gestores de Cultura da Região de Bauru, com a presença de Marilia Marton, Secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Bariri foi representado pela chefe de Cultura, Raica Spedo que destacou a importância do encontro como espaço fundamental para o fortalecimento das políticas públicas e para a troca de experiências entre os municípios.

Raica relata que pode dialogar com a dirigente de Cultura. “Foi um momento extremamente prazeroso, onde pudemos apresentar um panorama das nossas ações e levar o nome de Bariri ao centro das discussões estaduais”, afirma.

Durante a conversa, a secretária elogiou o potencial do interior paulista, destacando a riqueza e diversidade cultural que as cidades carregam e preservam com tanto empenho.

Raica comenta que voltou do encontro ainda com mais gás para continuar fomentando a economia criativa, valorizando os artistas locais e transformando a cultura de Bariri em orgulho cada vez maior para a população. “Seguimos trabalhando, trocando saberes e construindo uma gestão cultural forte e conectada com todo o estado”, finaliza.