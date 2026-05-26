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Cidade: Feira de Saúde reúne população e é marcada por atendimentos gratuitos

26 maio, 2026

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Feira de Saúde ocorreu em frente ao Supermercado Michelassi (loja 2) e ofereceu vários serviços à população (Divulgação)

A Feira de Saúde realizada no domingo (24), em Bariri, foi considerada um sucesso de participação e atendimento à população. O evento aconteceu na praça em frente ao Supermercado Michelassi (loja 2) e reuniu moradores em busca de cuidados preventivos, orientações e serviços gratuitos voltados à saúde e ao bem-estar.
Promovida com apoio de profissionais da saúde e voluntários, a iniciativa ofereceu uma série de atendimentos gratuitos, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação da função pulmonar, medição da porcentagem de gordura corporal, análise da idade biológica e teste de aptidão física. Também foram disponibilizadas massagens antiestresse, proporcionando momentos de relaxamento e cuidado com a saúde mental.
Outro destaque da ação foi a aplicação de vacinas contra a gripe, realizada em parceria com a Diretoria Municipal de Saúde. Durante toda a manhã, dezenas de pessoas passaram pelo local para receber orientações sobre prevenção de doenças, qualidade de vida e adoção de hábitos saudáveis.
A organização comemorou a grande adesão do público e destacou a importância de iniciativas que aproximem os serviços de saúde da população, incentivando o acompanhamento preventivo e o cuidado contínuo com a saúde.
Além dos atendimentos, a feira também promoveu integração comunitária e reforçou a importância da conscientização sobre prevenção e qualidade de vida, consolidando-se como uma ação positiva e de grande relevância para o município.

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