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Região

Região: Cultura e dança unem cidades em encontro regional de passinhos flashback

26 maio, 2026

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Evento foi realizado no Jaú Shopping e contou com a presença do Grupo de Passinhos da Associação Cultural Quilombo Bariri (Divulgação)

O Grupo de Passinhos da Associação Cultural Quilombo Bariri participou no sábado (23), no Jaú Shopping, do 1º Encontro de Grupo de Passinhos Flashback de Jaú e Região, evento que reuniu representantes de diversas cidades em uma noite marcada por música, dança, integração e celebração cultural.
Representando Bariri, o grupo levou ao encontro muita animação, carisma e paixão pela dança, reforçando a presença cultural do município em um evento voltado à valorização da cultura flashback e dos tradicionais passinhos que atravessam gerações.
Além das apresentações e momentos de confraternização, o encontro também proporcionou troca de experiências entre os participantes, fortalecendo os laços entre os grupos de dança da região e incentivando a continuidade desse movimento cultural.
A organização do evento ficou sob responsabilidade do DJ Edson Siqueira, que foi parabenizado pelos participantes pela realização do encontro e pela iniciativa de promover um espaço dedicado à amizade, à música e à valorização da cultura dançante regional.

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