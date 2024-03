Política: Câmara entrega moção de aplauso ao atleta Fabio Viccari

Na sessão realizada segunda-feira (4), a Câmara de Vereadores de Bariri entregou moção de congratulação e aplauso ao jovem mesatenista baririense Fábio Jorge Viccari, 20 anos.

A proposta de homenagear o atleta partiu do então vereador Evandro Antonio Folieni (PP) e foi aprovada por unanimidade pelos demais vereadores. Com a volta do titular Paulo Egídio Grigolin (PP), Folieni retornou à condição de suplente.

Aproveitando que o autor da moção, o homenageado e seus familiares acompanhavam a sessão, o presidente da Casa, Airton Luís Pegoraro, resolveu entregar em mãos uma cópia do documento recém aprovado.

Trajetória

Fábio começou a jogar tênis de mesa aos 13 anos na escola que estudava. Depois passou a jogar no Clube Umuarama, sob orientação dos treinadores Paulo Dantas e Sergio Maffei.

Seu talento despertou a atenção da treinadora Daniela Bassi, que o levou a atuar junto à Associação Jauense de Tênis de Mesa (AJTM), onde atua há sete anos.

Sob coordenação de Bassi, o mesatenista cresceu no esporte, participando da primeira e principal divisão do tênis de mesa do Brasil. No ranking atual ele está classificado entre os melhores do Brasil.

Em 2023, Fábio acumulou grandes conquistas como campeão nacional por seleções estaduais Sub 21; vice-campeão por equipes na segunda mais forte categoria do Brasil, Absoluto B; vice-campeão individual no Absoluto B; medalhista nas etapas do Campeonato Paulista; que o levou a integrar a Seleção Paulista Sub 21; boa campanha em campeonatos regionais, que lhe valeram três medalhas.