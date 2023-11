POLÍTICA: Bariri recebe R$ 100 mil de emenda para a Saúde

O município de Bariri recebeu, por meio de emenda de iniciativa do deputado estadual Jorge Caruso (MDB), R$ 100 mil para custeio na área da Saúde.

O dinheiro foi creditado na conta da prefeitura no dia 16 de novembro.

O pedido foi feito pelo prefeito Luis Fernando Foloni (MDB), com gestão política de Caruso e também do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP).

Foloni quer se reunir com a diretora municipal de Saúde, Irene Chagas do Nascimento Inácio Rangel, para tratar do uso do recurso, mas adianta que provavelmente o dinheiro será investido na compra de medicamentos.