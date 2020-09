Partidos ligados a cinco pré-candidatos marcam convenções

Alcir Zago

Partidos políticos ligados a cinco pré-candidatos a prefeito de Bariri definiram data, horário e local das convenções municipais. Nessas reuniões, determinadas pela legislação eleitoral, serão definidos os nomes dos candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador e composições políticas.

Uma coisa em comum entre todos os partidos que pretendem disputar a prefeitura é a não-divulgação dos nomes dos candidatos a vice.

A primeira convenção será amanhã (6). Filiados do DEM e do PP estarão reunidos na Rua Tiradentes, 248 (sede do Lions Clube), a partir das 14h. Nessa reunião deve ser referendado o nome vice-prefeita Maria Pia Betti Pio da Silva Nary (DEM) como candidata a prefeita de Bariri.

Outras quatro convenções estão marcadas para o próximo fim de semana. No sábado (12) haverá duas reuniões.

Uma delas é a do Podemos e do PSD na Avenida 15 de novembro, 521 (prédio ao lado da Diretoria Municipal de Educação) a partir das 9h. O pré-candidato das legendas é o funcionário público municipal e ex-vereador Wellington Pollonio Bof, Parraguinha (Podemos).

A outra convenção, do PDT, também terá início às 9h na Rua Antonio José da Silva, 381 (perto da clínica médica Visa Vida). O pré-candidato do partido é o advogado e radialista Laudecir Leonel (PDT).

No domingo (13) haverá duas convenções, ambas com início às 9h. Cidadania e MDB devem endossar o nome de Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) como candidato a prefeito de Bariri. A reunião será na Rua José Bonifácio, 627 (Exato Assessoria Contábil).

A poucos metros dali, na Câmara Municipal, haverá a convenção de PSDB, PTB e PL. Os partidos têm como pré-candidato a prefeito o atual gestor de Bariri, Francisco Leoni Neto (PSDB).

Pré-candidata Maria Pia: convenção amanhã, dia 6

Pré-candidato Laudecir Leonel: convenção no próximo sábado, dia 12

Pré-candidato Parraguinha: reunião política no próximo sábado, dia 12

Pré-candidato Abelardinho: reunião política no domingo, dia 13

Pré-candidato Neto Leoni: convenção no domingo, dia 13