OAB SP implementa Censo da Advocacia Paulista

Levantamento possibilitará aprimoramento e criação de serviços personalizados para os mais de 400 mil inscritos na Secional – Divulgação

Pela primeira vez na história do Sistema da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em todo o território nacional, a Secional de São Paulo realiza o 1º Censo da Advocacia Paulista.

O objetivo, segundo o órgão, é o aprimoramento, ampliação, setorização e individualização dos serviços prestados às mais de 400 mil advogadas e advogados inscritos na OAB SP.

As informações coletadas e estatisticamente organizadas permitirão o reconhecimento das necessidades específicas de toda a Advocacia que atua no Estado.

Ainda de acordo com a entidade, o Censo trará uma melhor compreensão do perfil dos profissionais. Isto deve possibilitar o aprimoramento e a criação de serviços personalizados, que atendam com maior qualidade todos os seus membros.

O levantamento será realizado dentro dos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e demais normas aplicáveis, garantindo a anonimização dos dados pessoais, a confidencialidade e a segurança da informação.

Todo material coletado será utilizado direta e exclusivamente pela OAB SP, atendendo aos princípios da transparência, minimização, qualidade e segurança para produção de indicadores gerais e análises estatísticas.

Texto: Juan Piva, Analista de Relações Públicas