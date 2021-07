Lar Vicentino recebe máscaras no dia de combate à violência contra os idosos

Os visitantes foram recepcionados e cada idoso recebeu uma máscara. Funcionários também foram contemplados – Divulgação

Dia 15 de junho, Dia de Conscientização sobre a Violência Contra a Pessoa Idosa, o Lar Vicentino recebeu visita especial da diretora de Ação Social do município, Suzane Dinis Albranti, e de integrantes do Conselho Municipal do Idoso, como Jota Cardoso e Adriana.

Na ocasião, eles entregaram máscaras faciais alusivas à Campanha Junho Violeta, referente ao mês de Conscientização sobre a Violência Contra a Pessoa Idosa.

A programação ocorreu após o lanche da tarde, quando os idosos recepcionaram os visitantes e foram a informados pela assistente social, Sonia Regina Grigolin Maciel, sobre o Junho Violeta. Foi ressaltada a garantia e proteção que os idosos possuem, estando acolhidos na entidade.

Após a interação, cada idoso recebeu uma máscara. Funcionários também foram contemplados.

O Lar Vicentino agradece idealizadores e organizadores da campanha, bem como a valorização da entidade de acolhimento de idosos do município.

Fonte: Equipe do Lar Vicentino