Giovani Valencise pretende se candidatar a vereador em Bariri

Ele renunciou ao cargo de vereador em Torrinha no dia 17 de março – Arquivo Pessoal

A sessão da Câmara Municipal de Torrinha de 17 de março foi a última do vereador Giovani Camargo Valencise (PSB). O agora ex-vereador renunciou ao cargo por conta de uma possível candidatura a vereador em Bariri.

A renúncia se fez nesse momento, pois a Justiça Eleitoral exige que o candidato tenha filiação e domicilio eleitoral na cidade com mínimo seis meses de antecedência às eleições. Enquanto vereador na cidade de Torrinha, a transferência do título para outra cidade depende também da renúncia ao cargo eletivo.

Na sessão, Giovani recebeu os parabéns dos colegas vereadores pela postura e o trabalho desenvolvido nesses mais de três anos no Legislativo. Aproveitou para fazer um balanço do trabalho e das conquistas como vereador da cidade.

“Estou seguindo para um novo desafio, serei pré-candidato a vereador na cidade de Bariri, a convite do Diretório Estadual do PSDB e também do atual prefeito de Bariri, Neto Leoni”, postou Valencise em sua página no Facebook.

“Bariri é uma cidade que tenho muito apreço, tenho raízes e muitas amizades, farei lá um excelente trabalho assim como busquei fazer na querida Torrinha”, completa ele.

Fonte: Jornal Torrinha News