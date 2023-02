Em sessão solene, José Sérgio recebe Medalha 16 de Junho

A Câmara de Bariri realizou sessão solene na noite de quarta-feira (15) para entrega da Medalha 16 de Junho ao cientista baririense José Sérgio de Almeida. Ele esteve acompanhado da esposa, Maria Inês Palamin de Almeida.

Compareceram à sede do Legislativo o presidente da Casa, Airton Luís Pegoraro (MDB), os vereadores Benedito Antonio Franchini (PTB), autor do projeto que concedeu a honraria, Myrella Soares da Silva (União Brasil) e Evandro Folieni (PP), o chefe de Gabinete, Paulo Egídio Grigolin, que representou o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (que estava em viagem), familiares, amigos e representantes da sociedade civil.

Fizeram uso da palavra Grigolin, Franchini e Pegoraro. Eles ressaltaram a dedicação e perseverança de José Sérgio nos estudos e na profissão, o fato de ter levado o nome de Bariri a vários cantos do planeta e de servir como exemplo para as novas gerações, exercendo uma carreira profissional brilhante no Brasil e no exterior.

Em seu discurso, o homenageado ressaltou que aquele momento era um dos mais felizes de sua vida.

Destacou fatores ao longo de sua vida que culminaram no sucesso profissional como cientista. Citou que na infância a família lia muito jornais e revistas e isso o incentivou à prática da leitura. O gosto pela ciência veio cedo, ainda criança, observando os astros.

Junto do irmão Caio Roberto de Almeida, fez parte da banda Agitação 5. José Sérgio disse que o ganho financeiro num baile de carnaval em Bocaina permitiu que arcasse com um ano inteiro de cursinho.

O próximo passo foi cursar engenharia mecânica na Universidade de São Paulo (USP), campus de São Carlos. O currículo da instituição de ensino e o foco constante nos estudos fizeram com que “agarrasse” as várias oportunidades que apareceram em sua vida, boa parte delas no exterior.

Atualmente, está aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mas continua a trabalhar e proferir palestras.

Extenso currículo

José Sérgio nasceu em Bariri em abril de 1954, como segundo filho do casal Caio Fagundes de Almeida e Edwirges Mafalda de Almeida. Tem os irmãos Caio Roberto, Celia Maria, Paulo Celso e Vera Lúcia.

É casado com a professora baririense Maria Inês Palamin de Almeida e pai de dois filhos, Juliana, formada em Marketing, atualmente cursando mestrado em Cambridge, Inglaterra. E Danilo, engenheiro mecatrônico, pela USP-São Carlos, com mestrado em Engenharia de Sistemas no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e atuando em projetos de satélites.

José Sérgio é um dos mais conceituados cientistas brasileiros. Formado engenheiro mecânico pela Escola de Engenharia de São Carlos (USP –SP), fez pós-graduação no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), São José dos Campos (SP) e na Universidade Internacional do Espaço, Strasbourg, França. É Ph.D. em Engenharia Mecânica – Radiação Térmica, pela Universidade de Loughborough, Inglaterra.

Foi responsável pelo Laboratório de Simulação Espacial, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) desde sua implantação. Em julho de 2022, após 40 anos de atuação junto ao Inpe, anunciou aposentadoria.

Participou dos testes de voo dos satélites brasileiros, e também os de cooperação internacional tais como o programa CBERS com a China, o Brasilsat com o Canadá 2 e como coordenador na campanha de qualificação para lançamento e voo do satélite Aquarius/SAC-D com os EUA-Nasa e Argentina.

Foi coordenador das campanhas de testes ambientais para qualificação dos experimentos científicos da Missão Centenário em 2006 (ministrando treinamento científico a Marcos Pontes, primeiro astronauta brasileiro) para a Estação Espacial Internacional – ISS. Ainda coordenou, pelo Inpe, o projeto nanossatélite SPORT de cooperação entre o Brasil e os EUA.

De 2019 a 2021 foi presidente do Grupo de Trabalho em Simulação Espacial do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica (Working Group on Space Simulation – American Institute of Aeronautics and Astronautics – AIAA). O projeto envolve 125 engenheiros de 40 laboratórios espaciais de 14 países. Hoje é membro vitalício do grupo.

Tem experiência na área de Engenharia Aeroespacial, atuando principalmente nos seguintes temas: simulação espacial, câmaras vácuo-térmicas, testes ambientais de satélites, testes vácuo-térmicos. Atuou como professor da Agência Espacial Brasileira (AEB) e da Universidade Internacional do Espaço (ISU).

Da Redação