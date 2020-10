Em Bariri e Itaju 2.214 eleitores votarão em outras seções

Mudanças ocorrem em cinco escolas de Bariri e uma de Itaju – Arquivo/Candeia

Por causa do envio de um número menor de urnas neste ano pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, o Cartório da 19ª Zona Eleitoral (Comarca de Bariri) promoveu a transferência temporária de eleitores especificamente para as eleições de 15 de novembro.

Ao todo, o remanejamento irá atingir 2.214 eleitores das duas cidades, sendo 1.867 em Bariri e 347 em Itaju (confira no quadro).

A relação completa com os nomes dos eleitores e as escolas, com seção de origem e seção de destino, está no site do Jornal Candeia (https://jornalcandeia.com.br/eleicoes-2020/). É possível fazer a busca pelo nome do eleitor, separada por local de votação.

Seções transferidas temporariamente em Bariri e Itaju

Escola Seção de origem Seção de destino Nº de eleitores

Euclydes Moreira da Silva 37 43, 53 e 63 369

Modesto Masson 13 12, 35 e 41 363

Ephigênia C. M. Fortunato 17 16, 19, 42 e 67 387

Idalina Vianna Ferro 62 24, 26, 28 e 32 375

Rosa Benatti 50 52, 64 e 69 373

Erasto Castanho de Andrade 49 40, 68 e 74 347

Fonte: Cartório da 19ª Zona Eleitoral