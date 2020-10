Eleições/2020 – Candeia publica perfil dos 102 candidatos a vereador por Bariri

A partir desta edição, o Jornal Candeia irá publicar perfil dos 102 candidatos a vereador por Bariri. Ao todo, serão seis edições, terminando no dia 7 de novembro.

A relação é divulgada por ordem alfabética do nome do candidato. Todas as informações constam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incluindo as fotos.

Com essa iniciativa, o Candeia permite ao leitor saber, por exemplo, o nome do candidato, o nome que será usado na urna e o número dele.

Nome: Aguinaldo Donizete Carvalho dos Santos

Nome na urna: Guina

Número do candidato: 19.555

Idade: 47 anos

Partido: Podemos

Ocupação: Carpinteiro, Marceneiro e Assemelhados

Nome: Airton Luis Pegoraro

Nome na urna: Airton Pegoraro

Número do candidato: 15.000

Idade: 57 anos

Partido: MDB

Ocupação: Servidor Público Municipal

Nome: Alexandre Leonel Baratelli

Nome na urna: Alexandre Pedreiro

Número do candidato: 23.555

Idade: 42 anos

Partido: Cidadania

Ocupação: Trabalhador de Construção Civil

Nome: Alfredo Carlos de Castro

Nome na urna: Carlos Neguinho

Número do candidato: 12.300

Idade: 53 anos

Partido: PDT

Ocupação: Outros

Nome: Amauri Teodoro

Nome na urna: Amauri Teodoro

Número do candidato: 14.959

Idade: 60 anos

Partido: PTB

Ocupação: Aposentado

Nome: Ana Paulla Bandeira Trento

Nome na urna: Ana Trento

Número do candidato: 12.200

Idade: 29 anos

Partido: PDT

Ocupação: Outros

Nome: Angelo Justulin Neto

Nome na urna: Neto Justulin

Número do candidato: 19.333

Idade: 39 anos

Partido: Podemos

Ocupação: Motorista Particular

Nome: Antonio Almeida Rios

Nome na urna: Antonio Rios

Número do candidato: 11.123

Idade: 42 anos

Partido: PP

Ocupação: Agente Postal

Nome: Antonio Francisco Gabia

Nome na urna: Gabia

Número do candidato: 11.114

Idade: 27 anos

Partido: PP

Ocupação: Outros

Nome: Armando Perazzelli

Nome na urna: Armando Perazzelli

Número do candidato: 19.777

Idade: 68 anos

Partido: Podemos

Ocupação: Aposentado

Nome: Benedito Antonio Franchini

Nome na urna: Ditinho

Número do candidato: 14.500

Idade: 55 anos

Partido: PTB

Ocupação: Servidor Público Municipal

Nome: Cintia da Silva Gomes Gimenez

Nome na urna: Cintia

Número do candidato: 14.777

Idade: 32 anos

Partido: PTB

Ocupação: Outros

Nome: Claudenir Rodrigues

Nome na urna: Fredy

Número do candidato: 15.500

Idade: 56 anos

Partido: MDB

Ocupação: Outros

Nome: Cleide Aparecida Turibio Cardozo

Nome na urna: Cleide

Número do candidato: 25.222

Idade: 49 anos

Partido: DEM

Ocupação: Outros

Nome: Daiana Dolci Porfirio

Nome na urna: Daiana Porfirio

Número do candidato: 19.222

Idade: 37 anos

Partido: Podemos

Ocupação: Auxiliar de Escritório e Assemelhados

Nome: Daniel da Cruz

Nome na urna: Daniel Padeiro

Número do candidato: 15.333

Idade: 52 anos

Partido: MDB

Ocupação: Outros

Nome: Daniel de Oliveira Rodrigues

Nome na urna: Daniel de Madureira

Número do candidato: 11.222

Idade: 34 anos

Partido: PP

Ocupação: Outros

Nome: Daniele Caroline de Oliveira Santos

Nome na urna: Daniele Santos

Número do candidato: 15.555

Idade: 26 anos

Partido: MDB

Ocupação: Outros

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral