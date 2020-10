Eleições/2020 – Candeia publica perfil de mais 18 candidatos a vereador por Bariri

O Jornal Candeia iniciou no sábado passado, dia 3, a publicação do perfil dos candidatos a vereador por Bariri.

Nesta edição, é feita a divulgação de mais 18 nomes. A relação é divulgada por ordem alfabética do nome do candidato. Todas as informações constam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incluindo as fotos.

Ao todo, 102 pessoas registraram candidatura para ocupar uma das nove cadeiras no Legislativo municipal.

Nome: David Oliveira França

Nome na urna: David da Van

Número: 12.222

Idade: 41 anos

Partido: PDT

Ocupação: Advogado

Nome: David Wilson Fogaça

Nome na urna: David

Número: 19.678

Idade: 40 anos

Partido: Podemos

Ocupação: Motoboy

Nome: Deolinda Maria Antunes Marino

Nome na urna: Deo Marino

Número: 14.015

Idade: 61 anos

Partido: PTB

Ocupação: Aposentada

Nome: Diana Aparecida de Souza Oliveira Assis

Nome na urna: Diana

Número: 23.000

Idade: 35 anos

Partido: Cidadania

Ocupação: Cozinheira

Nome: Doraci Aparecida Garcia Massa

Nome na urna: Dora

Número: 45.200

Idade: 62 anos

Partido: PSDB

Ocupação: Outros

Nome: Edcarlos Pereira dos Santos

Nome na urna: Pastor Edcarlos

Número: 45.100

Idade: 45 anos

Partido: PSDB

Ocupação: Outros

Nome: Edson Rodrigo dos Santos

Nome na urna: Edson Capetinha

Número: 15.111

Idade: 39 anos

Partido: MDB

Ocupação: Outros

Nome: Eduardo de Pauli Galízia

Nome na urna: Du Galízia

Número: 11.000

Idade: 28 anos

Partido: PP

Ocupação: Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados

Nome: Evandro Antônio Folieni

Nome na urna: Evandro Folieni

Número: 11.233

Idade: 48 anos

Partido: PP

Ocupação: Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista

Nome: Fernando Piotto

Nome na urna: Fernando Piotto

Número: 45.005

Idade: 30 anos

Partido: PSDB

Ocupação: Técnico em Informática

Nome: Flavio Augusto Moreira Giacone

Nome na urna: Flavio Giacone

Número: 17.222

Idade: 59 anos

Partido: PSL

Ocupação: Aposentado

Nome: Francisco Aparecido Rodrigues

Nome na urna: Chico do Bar

Número: 15.123

Idade: 62 anos

Partido: MDB

Ocupação: Comerciante

Nome: Francisco Leandro Gonzalez

Nome na urna: Leandro Gonzalez

Número: 19.000

Idade: 38 anos

Partido: Podemos

Ocupação: Advogado

Nome: Geraldo Aoreliano da Silva

Nome na urna: Gera

Número: 25.007

Idade: 42 anos

Partido: DEM

Ocupação: Outros

Nome: Giana Rodrigues de Castro Stevanatto

Nome na urna: Giana Stevanatto

Número: 45.665

Idade: 46 anos

Partido: PSDB

Ocupação: Agente Postal

Nome: Gilson de Souza Carvalho

Nome na urna: Gilson do Sindicato

Número: 12.345

Idade: 43 anos

Partido: PDT

Ocupação: Servidor Público Municipal

Nome: Giovani Camargo Valencise

Nome na urna: Giovani Camargo

Número: 45.145

Idade: 44 anos

Partido: PSDB

Ocupação: Farmacêutico

Nome: Gislaine Aline Maranho Rodrigues Capobianco

Nome na urna: Aline Capobianco

Número: 25.001

Idade: 40 anos

Partido: DEM

Ocupação: Outros

